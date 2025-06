Risistemate le panchine

Ultimata la sistemazione delle panchine del parco Ducale, intervento che si è reso necessario a causa del generale stato di degrado degli arredi del parco, nonostante la manutenzione ordinaria svolta negli anni dalla squadra Verde SGP, a cui si aggiungono i continui atti vandalici. Contestualmente è in corso l’installazione di 15 nuovi cestini che andranno a sostituire quelli in dismissione. I nuovi cestini saranno posizionati solo lungo i percorsi principali e in prossimità degli ingressi del parco, evitando i sentieri secondari - sotto ai filari di aceri e querce – per impedire definitivamente il transito dei mezzi di Hera sugli stessi.