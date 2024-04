Rissa e accoltellamento in centro. Sette indagati per tentato omicidio

Rissa e accoltellamento sul sagrato del Duomo prima di Natale: dieci indagati, tre di loro arrestati, gli altri sottoposti a misure varie. Il 23 dicembre scorso, in pieno centro, una lite tra due gruppi contrapposti di cittadini egiziani e tunisini è degenerata in rissa, con lesioni da accoltellamento, sprangate e colpi di bottiglia.

Le forze dell’ordine sul posto hanno trovato due uomini con plurime ferite penetranti all’addome ed al torace, soccorsi e trasportati agli ospedali di Baggiovara e Bologna in terapia intensiva e condizioni critiche. Gli altri invece si erano dati alla fuga.

Le indagini avviate dai Carabinieri di Carpi, dirette e coordinate dalla Procura di Modena, hanno portato all’identificazione di 10 individui tutti indagati per aver partecipato attivamente alla rissa, originata da una lite verbale avvenuta qualche giorno prima tra i due feriti, tunisin, ed alcuni giovani egiziani, poi proseguita il 23 dicembre a seguito di un occasionale incontro in piazza Martiri.

Grazie alle prove acquisite, basate su contributi testimoniali, visione di telecamere di videosorveglianza e analisi di chat e tabulati telefonici, sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza nei confronti di 7 indagati, e il Gip ha emesso varie misure cautelari: obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria per i due feriti tunisini, entrambi 32enni, vittime di tentato omicidio, poiché indagati dei delitti di rissa aggravata e lesioni personali aggravate; custodia in carcere nei confronti di tre indagati di origini egiziane, tutti di 21 anni di età, per i delitti di rissa aggravata e tentato omicidio; divieto di dimora nella provincia di Modena nei confronti di due indagati egiziani, di 21 e 18 anni, per i delitti di rissa aggravata e tentato omicidio. I provvedimenti sono stati eseguiti ieri nelle province di Modena, Reggio Emilia e Milano.