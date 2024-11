"Rissa in via Emilia, passante preso a pugni"

Una rissa di una ventina di minuti nell’affollato centro storico; una coppia aggredita perché si era fermata a guardare; calci, pugni e persone sbattute contro le vetrine.

Mezzanotte da incubo tra sabato e domenica in via Emilia centro, davanti al bar Molinari, mentre la gente passeggiava tra le bancarelle di Sciocolà. Un gruppo di ragazzi di origine straniera all’improvviso si è azzuffata senza che fosse chiaro il motivo. Mattia Gualdi (nella foto), titolare del bar Molinari, ha assistito alla scena: "Saranno state otto-dieci persone. Erano tutti visibilmente alterati, più che da alcol, da droga. Si lanciavano con una violenza spaventosa l’uno contro l’altro, urlando e picchiando con calci e pugni. Si strappavano le maglie, si accanivano sulla vetrata dell’edicola. Non sono spuntate armi, non so se ce le avessero in tasca, ma se le avessero estratte sarebbe stata un disastro".

Intorno la gente che passeggiava era sotto choc, si è aperta una voragine nella folla. Qualcuno è rimasto lì intorno, altri si sono allontanati in fretta. Una coppia molto giovane sotto il portico si è ritrovata a tu per tu "con uno di questi invasati: il ragazzo ha preso un pugno in faccia solo perché stava guardando quello che stava accadendo".

Gualdi si pone alcuni interrogatvi: "Come è stato possibile che la rissa sia andata avanti per quasi una mezzoretta senza che nessuno intervenisse? E se fossero spuntate armi?".

Segnalazioni di altre risse sono arrivate dalla Pomposa e da piazza Roma.

Gianpaolo Annese

Valentina Reggiani