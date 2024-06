Rita Cuccuru porta a casa l’oro: "Orgogliosa del mio risultato"

Un’altra medaglia fantastica, quella di Rita Cuccuru agli Europei di Paratriathlon che si stanno svolgendo nella meravigliosa (e insolitamente molto fresca) cornice di Coimbra, in Portogallo. In una giornata che ha riservato alla spedizione italiana ben tre allori, la medaglia del metallo più prezioso è arrivata appunto anche per Rita Cuccuru (nella sezione PTWCH1) che ha completato la competizione sotto l’ora (00:59:17), un tempo veramente notevole per l’atleta sarda di stanza a Maranello che ha partecipato alle Paralimpiadi di Tokyo nel 2021. Un successo che viene dopo una stagione difficile e di alti e bassi, nella quale la Cuccuru ha provato anche altre specialità tra cui anche la maratona, specialità nella quale ha ottenuto un’epica vittoria proprio a Parigi, dove si svolgeranno le Paralimpiadi, lo scorso aprile. Poi il ritorno alla specialità che le ha dato le gioie maggiori, ovvero il para-triathlon, competizione nella quale l’atleta di Uri ma maranellese d’adozione ha sempre avuto risultati di eccellenza.

"Tornare in un campo gara internazionale è meraviglioso – ha scritto sui social la Cuccuru appena dopo il successo portoghese, ottenuto nella giornata di venerdì 22 giugno – prendere la cuffia, il cip, mettere i numeri gara, andare in zona cambio per lasciare quello che servirà dopo l’uscita dal nuoto. Solo io so quello che ho dovuto affrontare per essere qui oggi, ne sono profondamente orgogliosa, non ho mai mollato né mai lo farò finché in me ci sarà passione e amore per questo meraviglioso sport". Nel post le foto durante la gara, alla partenza, e con l’ennesima medaglia della sua carriera che sembra essere ben lontana dalla sua curva discendente.

