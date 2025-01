Rogo alla ditta dei rifiuti. Allarme tra i cittadini

Fiamme in via Remesina ieri mattina: erano circa le 10.40 quando, per cause in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio presso la Tred (impianto si occupa dello smaltimento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, dal 2018 Spa di proprietà di Stena Recycling, ndr). Il rogo si è propagato rapidamente e ha coinvolto in particolare i motori di un nastro trasportatore e una macchina selezionatrice.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Carpi e di Mirandola, il tecnico di guardia e gli agenti della Polizia locale. I pompieri si sono messi all’opera e anche gli impianti di protezione attiva dell’azienda sono entrati in funzione: per fortuna la situazione si è risolta nel giro di un’ora circa.

Non si sono registrati feriti: tuttavia a notizia dell’incendio alla ditta di trattamento rifiuti ha subito generato un certo allarme tra i cittadini circa le possibili conseguenze a livello di inquinamento dell’aria. Non solo: l’evento ha riacceso le polemiche relative al maxi incendio che, a fine settembre 2023, si è che si è sviluppato all’impianto Ca.Re. di Fossoli, il centro di selezione e trattamento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata da avviare a recupero, in via Romana Nord, parallela di via Remesina esterna, a soli 2,6 chilometri dallo stabilimento Tred. Quello che i cittadini chiedono sono ‘risposte’ rispetto a quel rogo che ha visto impegnata una task force, con una ventina di pompieri provenienti da Carpi, Modena, Mirandola e Finale con il supporto di autobotti e carro Nbcr, per 20 ore per spegnere le fiamme. Non era la prima volta che le fiamme interessavano il Ca.Re: il 24 agosto 2013 quando fu distrutto il capannone, nel febbraio 2021 e nel giugno 2022. m.s.c.