"Rotatoria, ultimi lavori. È strategica per le scuole"

"Il 2024 è un anno di importanti investimenti per la città, con l’avvio tanti progetti finanziati dal PNRR (termine entro il 2026) oltre a quanto già programmato dall’amministrazione nell’ottica di riqualificare ambiti urbani e risolvere nodi stradali". Il sindaco Riccardo Righi così introduce una ‘fotografia’ di quelli che sono i principali cantieri in corso. "L’intervento infrastrutturale più significativo è quello relativo al miglioramento strutturale e antisismico del Cavalcavia di via Lama – entra nello specifico l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Malvezzi –. I lavori sono in corso da tempo, c’è stato un ritardo di circa due settimane, dovuto ad alcune necessarie modifiche agli appoggi dei pilastri che sono stati collaudati, ma il tutto dovrebbe concludersi, salvo maltempo, entro l’ultima settimana di questo mese". Altro intervento rilevante, sia per la sua posizione strategica vicino ai principali poli scolastici, sia per la rilevanza dal punto di vista viario, è quello della rotatoria tra la tangenziale Bruno Losi e via Peruzzi, dove sono stati realizzati anche attraversamenti semaforici per garantire maggior sicurezza a chi transita a piedi o in bici: "I lavori, che hanno subito rallentamenti per alcuni interventi di Aimag alle condotte idriche e per le temperature elevate, ora procedono con aree di cantiere ridotte al minimo e che permettono già una viabilità regolare. I lavori per gli attraversamenti pedonali dovrebbero concludersi entro ottobre". Per quanto concerne il cantiere di Traversa San Giorgio (sottopasso) la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi (che ha in capo la gestione dell’intervento) comunica che il cantiere procede in maniera regolare, salva la gestione di alcuni sottoservizi che dovranno subire alcuni interventi di modifica ma non sono previsti significativi ritardi nella riapertura della viabilità a fine ottobre. Ancora "ci sono interventi di costruzione di isole ambientali, ovvero aree vicine ad assi di viabilità principale interessate da limitazioni di velocità e con zone ampie pedonali per favorire la sicurezza stradale e la socialità. Si pensi all’isola Colombo, nella quale sono in conclusione oi lavori su via Leopardi e sono iniziati quelli relativi a via Bollitora; e al Parco Berlinguer, dove per l’inizio delle scuole, sarà riaperto regolarmente il tratto della Remesina tra le vie Magazzeno e Longhena". Prosegue il cantiere che interessa un tratto di via Carducci, nel suo secondo stralcio di lavori di rifacimento della pista ciclabile: "Sempre per agevolare il transito presso i plessi scolastici sarà creato un apposito passaggio pedonale nel cantiere relativo al desealing all’altezza dell’ingresso delle elementari Fanti per garantire l’accesso in sicurezza, grazie anche alla collaborazione con la Polizia Locale", specifica l’assessore Malvezzi che conclude: "Si sta ultimando il cantiere relativo al piazzale della Stazione dei treni, in consegna indicativamente a fine ottobre".

Maria Silvia Cabri