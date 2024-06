Ruba prodotti nel supermercato e aggredisce una guardia giurata

Ha rubato merce dagli scaffali di un supermercato di Formigine e, supponendo forse di non essere stato visto, ha provato a passare oltre le casse, ma nel frangente è stato ‘intercettato’ da un addetto in servizio presso il punto vendita, poi aggredito dal malvivente. L’episodio è accaduto lunedi pomeriggio, quando una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Formigine, attivati da una richiesta pervenuta sul 112, sono dovuti intervenire nei locali di un supermercato del centro cittadino, presso il quale un 56enne aveva sottratto dalle scansie dei prodotti alimentari. L’azione furtiva del soggetto non è tuttavia passata inosservata ad un addetto alla vigilanza dell’esercizio commerciale, che ha provato a bloccare l’uomo, che nel frattempo aveva oltrepassato le casse nel tentativo di far perdere le sue tracce. Tra i due è nata una colluttazione, che ha reso necessario l’intervento dei militari della stazione formiginese i quali, giunti sul posto, hanno ricostruito quanto accaduto.

Procedendo poi all’arresto dell’uomo con l’accusa di tentata rapina impropria. La refurtiva è stata restituita al responsabile del supermercato mentre il malvivente, posto subito a disposizione dell’autorità giudiziaria, mercoledi ha visto il Giudice del Tribunale di Modena convalidarne l’arresto disponendo altresì nei confronti del 56enne arrestato la misura cautelare dell’obbligo di firma per tre giorni alla settimana.