Ruba una borsetta a un’anziana: "Scippata davanti all’Eurospin"

Grande paura per una coppia di settantenni che sabato scorso, verso le 17, rientrati in auto dopo aver fatto la spesa all’Eurospin in via per Mirandola, si è trovata a tu per tu con il ladro che ha portato via la borsetta della donna contenente denaro, carte di credito, documenti ed effetti personali. Il furto è avvenuto nel parcheggio del discount. La coppia, due 70enni concordiesi residenti a Vallalta, con la spesa sul carrello è rientrata verso l’auto. L’uomo, dopo aver aiutato la moglie a sistemare gli acquisti nel bagagliaio posteriore dello loro Fiat Panda, si è seduto nel posto del passeggero attendendo la consorte che, poggiata la borsa sul sedile posteriore, è andata a riconsegnare il carrello.

Da una vettura di colore scuro, parcheggiata poco distante con il motore acceso, è sbucato all’improvviso un uomo incappucciato. Il malvivente incurante della presenza dell’uomo seduto nella vettura, con un gesto fulmineo, ha aperto la portiera e afferrato la borsa. Il ladro è fuggito a tutta velocità verso l’auto guidata dal complice che è subito partita imboccando la strada provinciale. Entrambi sotto shock hanno assistito impotenti al furto che si era consumato sotto i loro occhi. Purtroppo il pin della carta di credito era stato scritto su un biglietto e conservato in borsa.

Non si esclude che proprio la lettura del pin sul foglietto, prima di regolare il pagamento, abbia attirato l’attenzione dei malviventi essendo, le casse del supermarket, ben visibili dall’esterno attraverso ampie vetrate. Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Concordia, la carta di credito è stata bloccata ma, al vaglio dell’istituto bancario c’è la verifica di eventuali prelievi prima del fermo. La borsa rinvenuta sull’argine del Secchia, il giorno dopo con i documenti ed effetti personali, priva della carta di credito e del biglietto con il pin, è stata riconsegnata dalla polizia locale alla donna. Già acquisite dai carabinieri tutte le immagini della videosorveglianza, interna ed esterna all’Eurospin, di quel pomeriggio. Flavio Viani