Ruggi, scomparsa da tre mesi. Un nuovo sopralluogo dei Ris. Passate al setaccio le sue abitazioni

"Daniela amava Vitriola. Poteva stare via qualche giorno, forse una settimana ma qui, Daniela, tornava sempre". Ieri, a ridosso delle feste natalizie e ovviamente per non lasciare nulla di ‘intentato’ i carabinieri del Ris di Parma sono entrati nell’abitazione di via Privinciale per Lama, a Vitriola di Montefiorino. La casa, per intenderci, in cui viveva almeno fino allo scorso settembre Daniela Ruggi, scomparsa misteriosamente in quella data. I militari del Ris, su delega della procura hanno a lungo ispezionato l’abitazione, che versa in condizioni strutturali sicuramente poco idonee e, soprattutto, colma di scatoloni e materiale di ogni genere. I carabinieri hanno effettuato per ore rilievi tecnici e prelievi anche di natura biologica volti ad estrapolare profili biologici all’interno e nelle pertinenze dell’immobile. Pare, però, che almeno ad una prima analisi non siano emersi elementi di rilievo: non sarebbero state insomma trovate tracce ematiche o altri ‘indizi’ che possano in un qualche modo far pensare ad eventi violenti nell’immobile.

Nessun elemento di rilievo – pare – sarebbe emerso neppure nel corso del successivo sopralluogo del Ris all’interno della seconda proprietà della famiglia Ruggi: un’abitazione di via Pignone con attigua una stalla che risulta affittata a terzi. Il sopralluogo è terminato nel tardo pomeriggio e succede a quello precedente nell’abitazione a Polinago di quello che ad oggi è l’unico indagato per il sequestro di Daniela: il 67enne Domenico Lanza, in carcere per altro reato ovvero per la detenzione illegale di armi. Anche in quel caso – a quanto pare – non sarebbero emersi elementi indiziari o comunque ‘prove’ dell’eventuale sequestro della giovane. Ieri chi attraversava il paese si è soffermato a commentare il lungo lavoro del Ris. Tra i cittadini che hanno speso parole circa la scomparsa della 31enne anche una residente che – chiedendo di restare anonima – ha sottolineato come Daniela avesse litigato nei mesi scorsi e in modo ‘brusco’ col fratello. "L’ho visto in almeno due occasioni mentre, lungo la strada, spingeva con forza in auto la sorella – ha spiegato –. Daniela era una persona molto tranquilla che, però, ha mostrato qualche disagio solo dopo il Covid. Da quel momento ha tolto la parola praticamente a tutti".

A quanto pare il rapporto della 31enne con il fratello era caratterizzato da tensioni relative alla gestione degli immobili tanto che, dopo un’ ‘incursione’ dell’uomo nell’abitazione dove viveva la sorella, a Vitriola, Daniela aveva sporto denuncia. Pare però non corrisponda al vero che il fratello si sia introdotto nell’abitazione oggi posta sotto sequestro e ieri teatro del lungo sopralluogo: l’uomo si sarebbe limitato a sistemare il giardino. "Per quanto riguarda Alberto, il fratello di Daniela – aveva precisato la mamma – ho già chiarito che lo stesso avesse e abbia una visione diversa rispetto a Daniela per quanto riguarda la casa di Vitriola. Ma, come ho già detto, la mia opinione è sempre stata quella per la quale, avendo Daniela la residenza nella casa vicino al centro, la stessa aveva e ha diritto di vivere lì libera di decidere come vivere. So che, per questo strano modo di vivere di Daniela, in passato, lei e Alberto avevano discusso. Mi è stato chiesto se, a causa di queste discussioni, Daniela avesse presentato denuncia contro Alberto. Non so rispondere a questa domanda e non intendo verificare questi scenari con mio figlio".

Ieri un’anziana residente a Vitriola, Ostilia Sancassiani, ha ricordato con affetto Daniela: "Era sempre gentile, puntuale. Mi caricava insieme agli anziani che fanno dialisi e poi mi riportava a casa – ha spiegato –. Quando la vedevo lungo la strada la caricavo e la accompagnavo a Montefiorino: diceva che avrebbe voluto avere una casa tutta sua per andarci a vivere con il fidanzato: non ho mai capito a chi si riferisse".

"Attendiamo fiduciosi l’esito dei sopralluoghi e ringraziamo le forze dell’ordine per il lavoro svolto – ha sottolineato il legale della mamma e della sorella di Daniela, Guido Sola –. L’unico loro desiderio è quello di riabbracciarla presto".