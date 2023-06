Sabato sera torna la festa dei vicini di casa: aperitivi, pranzi e cene per conoscersi meglio

Un aperitivo, un pranzo o una cena, con musica e giochi per grandi e piccini: ogni idea è buona per festeggiare, passare insieme un momento di allegria e conoscersi. Vicini di casa, associazioni, centri di aggregazione giovanile, spazi anziani e Poli territoriali si preparano all’edizione 2023 della Festa dei Vicini in programma sabato prossimo e si può ancora aderire all’iniziativa organizzando un momento conviviale, di festa o incontro con i vicini di casa. È sufficiente contattare Punto d’Accordo (tel 059 8775843, [email protected]) per comunicare l’adesione e il tipo di festa che si pensa di organizzare. L’invito è ad utilizzare spazi privati o condominiali, mentre i cittadini che si sono organizzati per far festa in aree su suolo pubblico lo hanno segnalato con anticipo in modo da provvedere alle necessarie autorizzazioni. Nelle giornate di domani e mercoledì, con orario continuato dalle 9.30 alle 18 e di venerdì dalle 9.30 alle 12.30, si potrà passare a Punto d’Accordo, in via Nicolò dell’Abate 74 (di fianco alla stazione dei treni di Modena) per ritirare i volantini e i gadgets di Stiamoci vicini 2023: magliette, palloni, borsine shopper, bandierine e palloncini. Il 10 giugno faranno festa tanti privati cittadini, come i residenti delle vie Meloni e Manzini, Bentivoglio, Cividale, Portorico, Como, Cattaneo, Brunetto Latini, Baroni e Mar Caspio, di piazzale Redecocca in città e di via dei Traeri a Cognento, della frazione di Paganine presso il parchetto. Tanti hanno programmato aperitivi, cene o merende, ma anche giochi, letture, laboratori e animazioni per bambini. Iniziative di festa sono organizzate anche presso l’area verde di via Anderlini dal Centro Il Ponte e nel giardino del nido Gambero.