Sacca, prosegue la rigenerazione . In via Finzi una nuova rotatoria. La ditta: "Sarà pronta per luglio"

Una rotatoria con costi a carico di Esselunga che da un lato risolverà un nodo pericoloso della città – in una zona ad alta presenza di imprese e uffici – dall’altro costituisce un ulteriore tassello della maxi-riqualificazione in corso del quartiere Sacca. La rotatoria tra via Romania e viale Finzi, ha spiegato ieri mattina il sindaco Gian Carlo Muzzarelli nel sopralluogo al cantiere, "consentirà di aumentare la scorrevolezza del traffico nel quartiere e la sicurezza degli automobilisti per le manovre di svolta e rappresenta un elemento di ulteriore riqualificazione di questa area della città dove il Comune ha promosso diversi interventi di rigenerazione urbanistica".

Il cantiere dell’opera – la rotatoria secondo i progettisti sarà pronta per luglio – rientra tra quelle che Esselunga si è impegnata a realizzare nell’ambito degli interventi di urbanizzazione previsti nel Piano particolareggiato di iniziativa privata dell’ex Consorzio Agrario dove entro fine anno si apre l’esercizio commerciale. I lavori sono affidati alle ditte Mingori Enginering & Building srl e Aec Costruzioni srl su progetto di Ingegneri Riuniti.

Insieme alla rotatoria è previsto anche un percorso ciclopedonale che, largo 3 metri, partendo a sud di via Francia, sul lato Est di via Romania, proseguirà verso sud, fiancheggerà la nuova rotatoria e verso est andrà a collegarsi al percorso realizzato dal Comune nell’ambito del progetto del Bando periferie e che attualmente termina poco a sud di dove via Finzi fa una curva a 90 gradi prima del sottopasso della tangenziale.

"La rotatoria a tre bracci, con un diametro esterno di 35 metri, permette di snellire il traffico facilitando – hanno spiegato i tecnici – una più rapida evasione in particolare delle manovre con direzione est-sud e nord-est.

E da parte di Muzzarelli non è mancata una stoccata alla candidata sindaco Maria Grazia Modena, che nella ’passeggiata’ di domenica alla Sacca aveva ammesso di non conoscere bene la zona: "Per venire qui noi non abbiamo bisogno del tom tom…. Questo è un pezzo di città – ha sottolineato il sindaco – che non è più periferia. Attraverso la rigenerazione in corso le case acquistano valore, aumenta la la qualità della vita". Anche sul fronte sicurezza, "garantire una presenza costante di attività, rendere più vivibile la zona sostiene il lavoro delle forze dell’ordine".