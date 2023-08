Samuele Guagnano morto sul monte Legnone: il cordoglio per la tragedia

Modena, 16 agosto 2023 – Risveglio di dolore per i comuni di Finale Emilia e Nonantola. La morte, improvvisa e tragica del 26enne Samuele Guagnano, residente con la famiglia a Nonantola, ha generato choc e sconforto tra chi lo conosceva ma anche tra i tanti cittadini di Finale Emilia.

Infatti il ragazzo era figlio di Roberta Vincini, dirigente scolastica al Liceo Scientifico Morando Morandi e presidente nazionale Agesci. L'alpinista 26enne, che aveva studiato Filosofia all’Università di Bologna, è deceduto all'alba di Ferragosto in Valtellina, sul monte Legnone. Un masso, staccatosi all’improvviso dalle pendici della montagna, lo ha colpito senza lasciargli scampo. I sindaci dei comuni di Finale Emilia e Nonantola esprimono, a nome delle comunità che rappresentano, il proprio profondo cordoglio a Roberta Vincini e alla sua famiglia per la tragica scomparsa di Samuele.

È impossibile – dicono Federica Nannetti e Claudio Poletti – trovare parole appropriate che, in un momento doloroso come questo, possano portare un qualche conforto. Vogliamo comunque in qualche modo esprimere la nostra vicinanza e quella delle comunità dove Roberta risiede e dove svolge con grande professionalità e passione il proprio lavoro di dirigente scolastica, presso il Liceo Scientifico Morando Morandi. Comunità che nutrono nei suoi confronti grande stima e apprezzamento per le qualità umane, per la grande preparazione e per lo spirito collaborativo. Ci uniamo alle condoglianze espresse dei suoi colleghi insegnanti, dal corpo non docente e dagli studenti dell'istituto finalese e dall'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, della quale Roberta Vincini è presidente del Consiglio Nazionale". Tanti anche i messaggi di cordoglio che oggi invadono i social network e i ricordi di un giovane stimato da coetanei e adulti. "Pensare a quando investivamo le nostre ore mattutine o pomeridiane, nei pressi del 38 di via Zamboni, a confrontarci su autori a te cari, da Agostino a Tommaso, e sulla dottrina o la teologia cattolica, che faticavo a condividere sotto molti aspetti. Un amico sincero, prezioso, uno studioso appassionato, impegnato", commenta con grande sofferenza un amico.

E anche ‘Agesci - Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani’ si è unita al lutto, con questo messaggio: “Questa mattina Samuele, figlio di Roberta Vincini, la nostra Presidente del Comitato nazionale, ha perso la vita in un tragico incidente in montagna. Nella giornata in cui la Chiesa ricorda Santa Maria Assunta in cielo chiediamo a Lei, che è madre di tutti, di accogliere il nostro fratello Samuele, e con Lei preghiamo per Roberta e suo marito, per Lorenzo, per la loro famiglia e tutti i loro cari e amici. Tutta l'Agesci si stringe accanto a Roberta. Che le nostre preghiere possano portare vicinanza, pace e consolazione”.