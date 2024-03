San Marino goodbye. L’esordio di Restivo

Venerdì alle 18, alla libreria Ubik di Modena, Luca Restivo (foto), autore televisivo e radiofonico, presenterà il suo primo romanzo, ‘San Marino Goodbye’, edito per ‘blackie edizioni’. Si tratta di una commedia con tratti satirici che racconta di un giorno di ‘guerra’ tra San Marino e l’Italia. "Incastrata tra la Romagna e le Marche – afferma l’autore – la Repubblica di San Marino è il terzo stato più piccolo del mondo e proprio come il villaggio di Asterix resiste da secoli a ogni tentativo di invasione. Sebbene vanti fan illustri come Napoleone o Abramo Lincoln, la sua storia e le sue istituzioni sono sconosciute fuori dai suoi confini. Il suo confine è stato sempre per me un varco verso un altrove a dimensione familiare, quasi regionale. Se lo si raggiunge da Rimini arriva dopo una serie infinita di centri commerciali e saloni d’arredamento, una Silicon Valley del commercio all’ingrosso in versione romagnola, la prima cosa che si incontra è una specie di dichiarazione d’intenti, un’enorme scritta azzurra che declama al visitatore ‘Benvenuti nell’antica terra della libertà’". La trama del romanzo vede contrapposti uno zelante e preciso doganiere sammarinese che tiene oltre confine quattro italiani uno più cialtrone dell’altro che per diverse ragioni devono entrare nel piccolo Stato. Si muovono poi altri personaggi, in una commedia corale che vuole raccontare il presente, le nostre paure e le nostre manie.