Sapori e tradizioni: torna Emilia Food Fest

Carpi protagonista delle eccellenze enogastronomiche regionali. Per tre giorni, dal 20 al 22 settembre, torna in piazza Martiri, la III edizione di ‘EmiliaFoodFest’, il festival dedicato ai sapori e alle tradizioni della Via Emilia. Food ma non solo: showcooking, degustazioni, lezioni, convegni, premiazioni, tutto ovviamente declinato all’emiliana. Promosso da Cna Modena con il contributo della Camera di Commercio di Modena, il contributo e il patrocinio del Comune, patrocinato dalla Regione, il Festival è organizzato da Sgp Grandi Eventi in collaborazione con Il Convitto Nazionale Rinaldo Corso di Correggio: "Emilia Food Fest celebra una regione che vanta il record di prodotti Dop e Igp, 24 musei del gusto, due figure come Artusi e Messisbugo che sono i padri della cucina italiana – spiega Stefano Pelliciardi, di Sgp Grandi Eventi –. Nelle prime due edizioni abbiamo registrato un crescente successo di pubblico, ed in questa terza edizione ci aspettiamo, meteo permettendo, 70/80 mila visitatori".

"L’evento riunisce le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio nel centro storico di Carpi – prosegue il sindaco Righi – consentendo di valorizzare i prodotti locali, le tradizioni culinarie e le bellezze culturali e artistiche della città". In piazza troveranno posto una quarantina di stand che ospiteranno altrettanti produttori delle prelibatezze regionali e la tensostruttura del ‘PalaPio’ in cui si svolgeranno gli eventi, tra cui le premiazioni: ‘Emilia in the world’, che verrà consegnato ad Anna Molinari fondatrice, con il marito Gianpaolo Tarabini Castellani, della maison Blumarine; ‘Ambasciatore del gusto’ a Luca Marchini chef stellato dell’Erba del Re; il premio giornalistico ‘Sandro Bellei’ a Luca Bonaccini, e il premio ‘Bontà’ alla cooperativa sociale La Lanterna di Diogene. Tra gli ospiti, la food blogger bolognese Monica Campagnoli che presenterà un suo libro in collaborazione con la Festa del Racconto che è partner della tre giorni culinaria; l’ex concorrente di Masterchef Letizia Borri con la sua Cucinaterapia; Daniele Reponi con i suoi panini gourmet, e gli studenti del Convitto Corso che proporranno un menù completo con una portata al giorno. Guidate da Rina Poletti, una squadra di sfogline realizzerà un ‘maxi maccherone al pettine’ e ci sarà la relativa ‘champions league’ tra sfogline. Gli agriturismi emiliani saranno protagonisti di una sfida sul tema zuppa inglese, mentre AperiEmilia vedrà all’opera tre bartender che proporranno cocktail da abbinare a prodotti dop o igp. Grande spazio l’avranno anche le De.C.O. del Comune di Carpi, con una degustazione guidata della mostarda fina del ristorante L’Incontro, della marmellata di maiale di Papotti e dei gelati della gelateria Il Principe di Correggio che per l’occasione propone un gusto realizzato ad hoc per ‘Emilia Food Fest’.

Maria Silvia Cabri