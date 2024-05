Sassuolo e Cagliari. Tutti gli scenari possibili

Le combinazioni sono molteplici, e dicono che il Sassuolo non è più padrone del suo destino. Ma appendono molto di quello che saranno gli esiti degli ultimi 180’, almeno, per i neroverdi, al Sassuolo-Cagliari in programma domenica alle 12,30 al Mapei Stadium. Detto che in lizza per non retrocedere ci sono sei squadre in 5 punti – dal Sassuolo penultimo a quota 29 al Verona 14mo – resta da capire che tipo di giornata sarà quella di domenica per i neroverdi. Perché dal risultato di Sassuolo-Cagliari non passa forse tutto – mancherà comunque una giornata – ma passa moltissimo.

Se perde. Al triplice fischio i neroverdi, ancorchè sconfitti, non saranno ancora in B, ma potrebbero finirci un paio di ore dopo, dal momento che alle 15 si gioca Udinese-Empoli che con un pareggio chiude i giochi, portando toscani e friulani fuori portata con 90’ di anticipo a dispetto del risultato dell’altra pericolante, ovvero il Frosinone impegnato a Monza. Niente retrocessione, non matematica almeno, se il Frosinone perde a Monza e l’Empoli a Udine. In quel caso si gioca tutto all’ultima giornata, con l’unica possibilità-salvezza legata allo spareggio: ma il Sassuolo dovrebbe battere la Lazio all’Olimpico ed Empoli e Frosinone perdere con Roma e Udinese. In quel caso si chiude a 32, pari a toscani e ciociari: i primi scendono, i secondi ‘spareggiano’ con il Sassuolo.

Se pareggia. Scenario simile, con margine strettissimo sulla salvezza diretta (Frosinone ed Empoli non dovrebbero più far punti e il Sassuolo vincere a Roma) e possibilità di retrocessione diretta in caso di vittoria di Frosinone ed Empoli. Se ciociari e toscani non vincono, invece, tutto si rimanda all’ultima giornata, che impone comunque al Sassuolo di raggiungere quota 33, battendo la Lazio, per garantirsi un eventuale altro spareggio, in caso di doppio stop per Frosinone ed Empoli, una salvezza-miraggio a quota 33.

Se vince. Ben altro scenario, in questo caso. Detto che anche vincendo a Roma all’ultima giornata, con 35 punti, il Sassuolo rischierà comunque la retrocessione o lo spareggio, una vittoria domenica porta i neroverdi a 32, a -1 dal Cagliari che dovrebbe giocarsi tutto all’ultima giornata contro la Fiorentina, e lo intruppa con Frosinone (anche se il Difra sbanca Monza), Empoli (anche se vince a Udine) e, oltre al Cagliari, la stessa Udinese (se non batte l’Empoli) che si troverebbero a giocarsi gli ultimi due posti negli ultimi 90’ in cinque, stretti in un range di tre punti. Un bel rompicapo, non c’è che dire.