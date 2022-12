Schianto, muoiono 5 missionari

Un tragico schianto fa calare il lutto sulla diocesi reggiana e modenese e sulla Congregazione delle Case della Carità.

Ieri pomeriggio in Madagascar cinque persone sono morte in un incidente, a bordo di un grosso 4x4. L’auto sulla quale viaggiavano nove persone impegnate nella missione di Ampasimanjeva è uscita di strada al rientro da un pellegrinaggio a Vohipeno e in cinque hanno perso la vita.

Sono morti il dottor Randriatioana Raoelina Martin, direttore dell’ospedale Fondation Médicale d’Ampasimanjeva insieme alla moglie la dottoressa Nivo; don Didier Razafinjatovo (Fratello della Carità) e le Carmelitane Minori della Carità suor Justine Lalao e suor Marie Louise. Proprio don Didier, malgascio di origine, negli ultimi anni era in servizio alla Casa della Carità di Fontanaluccia di Frassinoro, dove sarebbe dovuto rientrare al termine di questa visita dai parenti in Madagascar. Di recente Giacomo Morandi, modenese oggi vescovo di Reggio, aveva annunciato aiuti economici a favore dell’ospedale, per potenziarne la dotazione strumentale.

Nel prossimo giugno invece è in programma una visita nella missione dell’Arcivescovo di Modena Erio Castellucci, scrive Modenaindiretta sul suo sito.

Nell’incidente sono rimasti feriti gravemente suor Marie Odette, Carmelitana Minore della Carità e i novizi dei Fratelli della Carità Fidson ed Herschel. Suor Hary Berthine, Carmelitana Minore della Carità, è rimasta ferita in modo meno grave.

"Affidiamo al Signore della vita il nostro dolore e la nostra supplica", scrivono dalla diocesi reggiana.

Proprio una decina di giorni fa era stata data notizia di un finanziamento importante per il progetto di gestione dell’ospedale, affidato alla diocesi reggiana. Il progetto è intitolato ’Ero malato…’ per una sanità accessibile e sostenibile nel basso Farahony – Madagascar (Ospedale di Ampasimanjeva).

Manakara è una città del Madagascar a Sudest del Paese. Poverissima. Conta 60.000 abitanti, anche se, in modo non ufficiale, potrebbero essere molti di più. Ciò che in questa area sta facendo il Centro missionario diocesano di Reggio Emilia, con la Parrocchia locale intitolata alla Divina Misericordia, guidata da don Luca Fornaciari, coadiuvato da don Simone Franceschini, è immane.