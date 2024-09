Schianto tra moto e auto: grave un 17enne

Stava percorrendo la strada in sella alla sua moto. Dietro di lui, caricata, l’amica 14enne. All’improvviso lo schianto, violentissimo, contro un’auto e la caduta rovinosa al suolo. Sono gravissime le condizioni di un ragazzo di 17 anni rimasto coinvolto ieri mattina, poco dopo le 12 in uno schianto avvenuto in via San Martino Carano, all’incrocio con via Tagliate, a Mirandola. La dinamica dello schianto ancora non è chiara ma pare che l’incidente sia legato ad una mancata precedenza. Ferita in modo non grave anche la 14enne che viaggiava in sella alla moto insieme al 17enne; illesa invece la famiglia che viaggiava a bordo dell’auto, tra cui una 17enne. Ad avere la peggio appunto il centauro, che è stato subito soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto con automedica e ambulanza. Una volta stabilizzato il minore è stato trasportato in codice rosso al Maggiore di Bologna. La ragazzina è stata invece trasportata a Baggiovara per essere sottoposta ai necessari accertamenti clinici ed è stata dimessa poco dopo con qualche giorno di prognosi. Sul posto, ieri, oltre ai sanitari sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che si stanno ora occupando delle indagini. I poliziotti dovranno ora ricostruire la dinamica del grave incidente e ieri, per permettere ai soccorsi di intervenire tempestivamente e all’elisoccoso proveniente da Parma di atterrare ai lati della carreggiata, la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico. Inevitabili quindi i disagi alla circolazione. Il 17enne, a causa dei gravi traumi riportati nell’impatto, in particolare a livello toracico è stato sottoposto ad accertamenti clinici e trasferito nel reparto di rianimazione del Maggiore. Le condizioni del giovane sono purtroppo critiche.

Valentina Reggiani