Scippata da un malvivente in bicicletta: anziana buttata a terra finisce all’ospedale

Scippata della borsetta e buttata a terra. La violenta rapina è accaduta ieri intorno alle 15 a Modena all’incrocio tra via Pozzetti e via Guicciardini, alle porte del centro storico, zona viali del parco. La vittima è una donna di 80 anni che stava tornando a casa a piedi dopo la visita dal medico. Stava percorrendo via Pozzetti una strada stretta che sbuca su via Guicciardini dove la donna risiede. Improvvisamente un uomo in sella alla bicicletta l’ha sorpresa alle spalle strappandole la borsetta e spingendola a terra per poi dileguarsi velocemente.

L’anziana cadendo si è procurata delle ferite al volto. Soccorsa da un’ambulanza del 118 è stata trasportata al Pronto soccorso di Baggiovara. Tanta paura per le sue condizioni, ha subito escoriazioni al volto e una frattura al naso: è rimasta alcune ore in ospedale per esami più approfonditi. Nel frattempo è stata raggiunta dai figli che hanno chiamato i carabinieri.

I militari si sono messi subito alla ricerca del rapinatore e ora stanno visionando le telecamere pubbliche. Gli uomini dell’Arma hanno recuperato i documenti della donna abbandonati nella vicina via Nievo.

La rabbia del figlio: "Mia madre ha percorso 200 metri con il volto coperto di sangue e nessuno se ne è accorto"?.

Emanuela Zanasi