Scontro frontale. La base Dem fibrilla: "Ha preso i nostri voti"

Alla base del Pd prudono le mani, ma al momento il partito sceglie di non replicare al sindaco Massimo Mezzetti che ieri ha giocato ancora una volta al tiro al bersaglio contro i Dem, la giunta Muzzarelli e pure l’ex assessora Anna Maria Vandelli. "Ma come si sente l’ex capo di gabinetto Giulio Guerzoni in questi giorni, perché i dirigenti non intervengono...", scuote le mani giunte un militante.

Il punto è, trapela dal partito, che il sindaco fa finta di dimenticare che quando dice che è stato supervotato i consensi li ha ricevuti dalla base del Pd. "E la base del Pd ha sostenuto Mezzetti perché era supportato dal partito e perché ha espresso un giudizio favorevole sulla giunta Muzzarelli, altrimenti Massimo se li sognava tutti quei voti".

Venendo al merito del fatidico collegamento tra via Giardini e stradello san Giuliano – terza collisione tra sindaco e Pd dopo i rifiuti e le 19 manifestazioni di interesse sull’urbanistica – stasera se ne parlerà quasi sicuramente durante il quartiere 3: la seduta era convocata già da prima e con un diverso ordine del giorno, però è probabile che si finisca col discutere della strada della discordia.

Interessante sentirne il parere perché sempre nel partito c’è chi fa notare che la decisione di congelare il collegamento ("nella delibera i contenuti circa lo stralcio dell’opera sono comunque più perentori") è stata assunta nell’ambito del nuovo percorso di partecipazione al tavolo in cui si parlava del quartiere...4: si rifletteva cioè sulla riqualificazione di Saliceta e ci si è chiesti se la strada non sarebbe stata troppo impattante. Tra l’altro, si fa presente, con un numero di persone molto esiguo rispetto alle centinaia che hanno partecipato invece in questi anni.

E così va avanti, tra i piatti che volano, la vita da separati in casa.

g.a.