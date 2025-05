Scontro sulla via Emilia. Auto finisce nel fosso. Ferita un’anziana

È finita con l’auto nel fosso dopo lo scontro con un autoarticolato. Tanta paura ieri mattina, intorno alle 10,30, sulla via Emilia alla Cavazzona per la conducente di una Renault che dopo essersi scontrata frontalmente con un camio è finita nel fossato a lato strada. La conducente, una donna di circa 70 anni, per l’impatto ha perso il controllo della vettura ed è piombata fuori strada. Immediatamente è stato lanciato l’allarme ai soccorsi e prontamente sul luogo dello scontro si sono portate due pattuglie della Polizia Locale di Castelfranco e l’ambulanza. Visto che la conducente era incastrata tra le lamiere sono stati fatti intervenire anche i vigili del fuoco che, dopo aver liberato la pensionata l’hanno tirata fuori dal canale e consegnata ai sanitari. La signora nell’impatto è rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave. Caricata in ambulanza è stata trasportata al Policlinico. La via Emilia ha subito rallentamenti per circa un’ora La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale.