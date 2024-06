Modena, imbratta con scritte no vax una scuola sede di seggio: denunciata

Modena, 8 giugno 2024 – Ha imbrattato con scritte no vax una sede di seggio, alle scuole Saliceto Panaro di via Frescobaldi a Modena, ma è stata colta in flagrante e fermata dalla Polizia locale che l'ha denunciata, oltre a sequestrare lo spruzzatore a pressione utilizzato. Allertata anche la Digos. È successo intorno alle 4 di stanotte. La donna ha 62 anni e risiede in un comune della provincia modenese. Il Comune condanna l'atto vandalico che, come altri analoghi in passato, denota disprezzo per l’intera comunità. Oltre ai danni materiali a una scuola, infatti, è necessario valutare anche l'offesa verso chi si sta impegnando per garantire un esercizio sereno del diritto al voto. Il Comune ricorda che negli ultimi anni si è sempre costituito parte civile in procedimenti penali relativi a vicende in cui attivisti no vax sono stati denunciati per aver deturpato beni pubblici.