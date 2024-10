Scritte sui muri degli uffici comunali, quattro giovani nei guai

Modena, 17 ottobre 2024 – Quattro minori, di 15 e 17 anni, nei guai per danneggiamento di sistemi informatici o telematici e deturpamento ed imbrattamento di cose altri in concorso. Secondo gli accertamenti della squadra volante, anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere comunali, i quattro, già noti alle forze dell’ordine, lo scorso 6 ottobre avrebbero imbrattato con alcune scritte il muro perimetrale degli uffici comunali di palazzo di piazzale Redecocca a Modena, dopo aver danneggiato il sistema di videosorveglianza. Uno dei quattro giovani, 17enne, destinatario di Daspo urbano è stato notato successivamente dalla volante della polizia mentre transitava nella zona della stazione delle autocorriere e per questo è stato denunciato anche per violazione del provvedimento.