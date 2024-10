"Scuole e treni collegati. Una ciclabile da un milione"

La posta in palio è ragguardevole, e vale un milione di euro, ma più in generale in gioco c’è un asset fondamentale della rete ciclabile cittadina, in grado di collegare le due stazioni ferroviarie cittadine al polo scolastico, con annesse ‘diramazioni’ a servizio degli altri plessi scolastici – le ‘Ruini’ e le Sant’Agostino’ – collocati lungo la direttrice nord-sud. "Si tratta della prima volta in cui si investe con uno specifico progetto un milione di euro per il sistema ciclabile, a riprova di come questa Amministrazione abbia intenzione di iniziare quel cambiamento sulla mobilità sostenibile di cui la città ha bisogno", spiega l’assessore alla Rigenerazione Urbana David Zilioli, aggiungendo come il Comune abbia partecipato al Bando Regionale Ciclabili con un progetto denominato "Sistema delle connessioni sostenibili: città, stazioni, poli scolastici" finalizzato ad intercettare le risorse con cui la Regione sostiene gli interventi degli enti locali volti alla creazione di aree pedonali, percorsi e reti ciclabili. Il Comune prevede un cofinanziamento di 260mila euro, pari a poco più di un quarto della cifra necessaria a realizzare il progetto, chiedendo alla Regione un contributo per i restanti 740mila euro. "L’obiettivo – chiarisce Zilioli – è quello di incrementare la rete ciclopedonale, in assoluta sicurezza, lungo due direttrici: la prima verso nord collegando le Stazioni con tutta l’area del centro, la seconda che, dalla Consolata, Rometta Alta e Bassa e il centro, raggiunga il Polo Scolastico". Il progetto include anche l’installazione di depositi sicuri (3 da 44 posti ciascuno) posizionati presso i punti chiave di partenza (le stazioni) e di arrivo, ovvero il polo scolastico. "Il progetto prevede il collegamento tra le due stazioni con una ciclabile e il rafforzamento del percorso pedonale esistente, potenziando gli attraversamenti sulle vie Radici e via Stazione: in pratica – conclude Zilioli – si rafforza e si completa una dorsale ciclopedonale nord–sud di oltre due chilometri tra le due testate, le stazioni, fino al Polo Scolastico servendo i maggiori quartieri residenziali della città. Lo studio di fattibilità verrà condiviso con la città, quartieri e scuole coinvolte in primis, per ricevere suggerimenti in grado di migliorare il progetto esecutivo una volta ottenuto l’auspicato finanziamento regionale".

Stefano Fogliani