Scuole Moro, pronte nuove aule e l’atrio

Ci sono novità sul cantiere delle scuole "Aldo Moro" di via Cimarosa. Ad annunciarle è l’amministrazione comunale, che in una nota spiega come dalla prossima settimana, al momento del rientro a scuola, saranno riconsegnati alla fruizione l’atrio di ingresso, le scale e l’atrio al primo piano. "Una decina di giorni dopo l’inizio della scuola – proseguono dal Comune - verranno consegnate ad alunni e docenti cinque aule rinnovate al primo piano, ritinteggiate, con una innovativa illuminazione a led che cambia di intensità a seconda della luce esterna e con una speciale controsoffittatura anti-sfondellamento. Rifatti anche i servizi igienici del piano. A febbraio saranno pronte anche le aule rinnovate al piano terreno, di modo che, a seguire, il cantiere potrà spostarsi nell’ala destra dell’edificio. L’obiettivo è far rientrare tutte le classi, comprese quelle ospitate alle Mazzini, nei primi mesi del prossimo anno scolastico". Ieri, la sindaca Emilia Muratori e la responsabile dei Lavori pubblici e Patrimonio del Comune, Francesca Aleotti, hanno fatto visita al cantiere (nella foto). "Com’è noto – prosegue il comunicato del Comune - l’Amministrazione è riuscita a intercettare ingenti fondi Pnrr per consentire l’adeguamento sismico della sede della scuola: 1 milione e 839mila euro, a cui si aggiungono 818mila euro di co-finanziamento da parte del Comune per un totale di 2 milioni e 657mila euro di risorse destinate a questo importante intervento. Dopo Natale, come preannunciato ai rappresentanti dei genitori, si entra in una nuova fase del cantiere". News anche per l’altro edificio scolastico interessato dai lavori di adeguamento sismico: le scuole medie Muratori.

"Qui, al milione e 78mila euro di fondi Pnrr – spiegano dall’amministrazione - il Comune ha aggiunto fondi propri per 462mila euro, per un intervento totale del costo di un milione e 540mila euro. Ora i lavori interessano il blocco delle aule centrali dell’edificio. A marzo, si sposteranno nel blocco che ospita la sala musica, per concludersi poi in estate. Anche in questo caso, l’obiettivo è far tornare in sede per i primi mesi del prossimo anno scolastico le classi che sono state spostate a causa del cantiere e quelle del Cpia". La sindaca Muratori commenta: "La sicurezza delle scuole è una delle priorità di questa Amministrazione. Mi fa particolarmente piacere vedere che i lavori proseguano come programmato".

Marco Pederzoli