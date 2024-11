Scuole Muratori, temperature folli: "In tante aule fa troppo freddo"

Esplodono le polemiche a Vignola per diverse aule delle scuole medie Muratori al freddo, e alcune al contrario troppo calde. Nello specifico, sono particolarmente ’frizzanti’ le chat dei genitori, ma non mancano polemiche anche sul fronte politico. L’amministrazione promette invece già oggi un intervento. Ma andiamo con ordine. I fatti parlano di diverse aule al freddo e altrettanti genitori preoccupati per le condizioni in cui i loro figli devono rimanere nelle classi. Ci sono poi eccezioni, dove gli ambienti sono eccessivamente surriscaldati. Attaccano quindi le opposizioni, con il consigliere Simone Pelloni che dichiara: "Si è ripresentato un problema analogo allo scorso anno, che evidentemente l’amministrazione comunale non è stata in grado di risolvere". All’attacco anche il consigliere Angelo Pasini, che rileva: "Quanto sta succedendo è il flop dell’assessorato alla Manutenzione della città e del patrimonio, istituito proprio dalla sindaca in questa consiliatura. Ricordo il Pd vignolese quando criticava l’amministrazione di Pelloni, sostenendo che si faceva soltanto manutenzione. Ora abbiamo scuole al freddo e infiltrazioni di acqua in vari plessi scolastici. Uno su tutti la debacle della gestione del cantiere alle Aldo Moro: ci segnalano ritardi nell’esecuzione dei lavori, con il cantiere edilizio attivo in simultanea allo svolgimento delle lezioni. Piove pure dentro. Presenteremo un’interpellanza per sapere dello stato dei rapporti tra Amministrazione e ditta esecutrice, e per i tanti disagi lamentati".

L’assessora all’istruzione Daniela Fatatis spiega: "Il problema (alle Muratori, ndr) ci è stato segnalato oggi (ieri, ndr), e già domani (oggi, ndr) avrà soluzione. Si tratta di un problema diverso rispetto a quello che si era verificato l’anno scorso. Probabilmente c’è un filtro ostruito perché i termosifoni sono tiepidi. L’acqua sembra scorrere più lentamente. Già domani (oggi), come detto, dovrebbero intervenire i tecnici della ditta specializzata nelle manutenzioni. Le lezioni, quindi, saranno mantenute regolarmente. Nelle settimane scorse ci era stato segnalato che era l’auditorium ad avere basse temperature, ma anche qui il guasto è stato riparato. Comprendiamo naturalmente la preoccupazione di famiglie e personale. Per questo, insieme alla sindaca Emilia Muratori, ho accolto la richiesta di un Consiglio di istituto straordinario per confrontarci con i rappresentanti di docenti e genitori".

Marco Pederzoli