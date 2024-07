Seculin e Vandelli ai saluti, si punta su Gagno

I prestiti conclusi di Guarino e Riccio non avevano bisogno di evidenziatori, gli addii di Seculin e Vandelli sì. Il primo giro di calciomercato il Modena lo apre comunicando la fine del rapporto coi due portieri: "Un onore aver indossato questa maglia per due anni – ha scritto Seculin su Instagram – sono sicuro il futuro sarà glorioso". Negli occhi resterà il rigore parato a Parma, le parate decisive nel periodo in cui ha preso il posto da titolare e una leadership silenziosa alle spalle di Gagno. Filippo Vandelli, modenese, aveva realizzato il sogno della prima maglia in B a Lecco. Per lui, ora, si aprono le porte della Lega Pro. Ora, Catellani dovrà sistemare i nome più pesanti come Tremolada e Oukhadda, sui quali ci sono club di C (per Tremolada) e lo Spezia (per il marocchino).

Da quest’oggi, invece, sono previste le prime ufficialità in entrata. E non accadranno cose che non abbiamo già conosciuto e raccontato nel mese di giugno.

Dunque, dentro Mattia Caldara pronto a legarsi ai canarini dopo essersi svincolato dal contratto con il Milan. È stata fin da subito la prima scelta di Andrea Catellani, il profilo da rilanciare in una piazza che gli potesse garantire assoluta continuità di prestazioni (infortuni permettendo, per i quali il Modena ha ottenuto tutte le rassicurazioni del caso) e un progetto fresco, dopo gli anni di A letteralmente da dimenticare escluso l’exploit all’Atalanta. Con Caldara, non è previsto nessun altro intervento tra i centrali difensivi, a meno che non esca Cauz. Intervento necessario, invece, quello sull’esterno difensivo dove Catellani ha chiuso per il prestito di Idrissa dal Cagliari, classe 2005, classico innesto alla Cittadini o alla Riccio per un anno intero per poi riparlarne. Thomas Alberti era cosa fatta e non ci saranno sorprese, andrà a prendere il posto del partente Manconi destinato al Benevento in serie C. Con i saluti di Seculin, il ruolo del secondo portiere spetterà al classe 2003 Jacopo Sassi, in prestito dall’Atalanta ma che nell’ultima stagione ha indossato 32 volte la casacca della Pro Vercelli in Lega Pro. Infine, i sogni. Sono due quelli più caldi. Gregoire Defrel e Mattia Felici. Quest’ultimo, è davvero un sogno. Il Cagliari ha pareggiato l’offerta della Cremonese di circa 2 milioni per l’esterno che ha impressionato tutti con la Feralpi, il suo futuro appare in ben altri lidi. La fiducia per Defrel, al contrario, non tramonta. Ma servirà attendere e avere pazienza per capire se sarà davvero lui l’uomo designato a chiudere il roster degli attaccanti.

Milito a Modena Diego MIlito sarà ospite all’inaugurazione del nuovo Inter Club, il 4 luglio in largo Biagi 10.

Alessandro Troncone