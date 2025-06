SEM: Naturalmente Acqua. Il business ha la natura nel cuore

FANANO (Modena)Lo slogan scelto già esprime il core business dell’azienda: "Naturalmente acqua". SEM, Sorgenti Emiliane Modena di Fanano (Modena), da quarantuno anni si occupa di una risorsa naturale unica e indispensabile: l’acqua. SEM ha avviato la propria attività con l’imbottigliamento di Acqua Minerale Naturale Monte Cimone e si è evoluta fino a diventare la capogruppo del Gruppo SEM, come spiega Claudio Turchi, titolare e presidente del cda.

Sorgenti Emiliane Modena, ossia SEM: come è nata?"Tutto ha avuto inizio nel 1984 a Fanano, con una missione ben precisa: portare la natura sulla tavola, preservandone intatte le caratteristiche dalla sorgente fino al consumatore finale. Il legame con la natura è il cuore della nostra identità: la genuinità dell’acqua rappresenta la nostra filosofia e lo slogan ‘Naturalmente acqua’ sintetizza un cammino imprenditoriale che mette al centro l’eccellenza naturale, la responsabilità e la valorizzazione del territorio".

Come si è evoluto negli anni il gruppo?"Dal 2002 il percorso di crescita è stato costante: siamo entrati a fare parte del gruppo Nocera Umbra Fonti Storiche, poi c’è stato l’ingresso di Nuova S.A.Mi.Cer., e l’acquisizione di Sorgenti Clavdia, specializzata nell’imbottigliamento di Acqua Minerale Effervescente Naturale ad Anguillara Sabazia (Roma). Oggi il gruppo è tra i principali operatori in Italia nell’imbottigliamento e nella distribuzione anche all’estero di acque minerali a marchio proprio: Sorgente Monte Cimone, Fonte Ventasso, Acqua Clavdia, Sorgente Giulia, Fonte Lieta, Sorgente Angelica, Sorgente Flaminia e private label per la grande distribuzione ed è socio di maggioranza (70% delle quote di capitale) di uno dei birrifici artigianali più apprezzati d’Italia: il Birrificio 620 Passi".

Quali sono i principi ispiratori?"Lavorare nelle risorse idriche significa assumersi la responsabilità di preservare l’equilibrio naturale, garantendo qualità, sicurezza e sostenibilità. Tutti i nostri stabilimenti rispettano il territorio e gestiscono in modo responsabile le concessioni minerarie e la sede di SEM si trova all’interno di una Riserva Mab Unesco. Monitoriamo costantemente le risorse idriche tramite sistemi avanzati che rilevano precipitazioni, clima e volumi prelevati, con bilanci idrici annuali per garantire un prelievo sostenibile. Svolgiamo, per così dire, un ruolo di sentinelle ambientali, verificando ogni giorno la qualità delle falde con analisi chimiche e microbiologiche. Custodiamo la natura mentre ne beneficiamo, con responsabilità e sviluppo in equilibrio".