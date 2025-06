Rete imprese B Corp, plogging sul territorio

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, 70 dipendenti della rete di imprese B Local Modena hanno celebrato questa ricorrenza con un’azione concreta, e in contemporanea, di attività di pulizia di rifiuti abbandonati in aree verdi, e in varie zone della provincia di Modena.

I dipendenti di Acetum spa a Cavezzo, Garc spa a Carpi, Focus Lab srl e Terratinta spa a Fiorano, Vis Hydraulics srl a Pavullo, hanno svolto un’azione di volontariato d’impresa, semplice, concreta e ripetibile da parte di tutti, per ricordare che anche le imprese e i loro dipendenti possono contribuire a rendere i loro territori più puliti e dare valore a quello che ci circonda.

"Una giornata mondiale tematica, un monito a pensare globalmente ed agire localmente, tutti i giorni, dentro e fuori le aziende. Fare queste azioni insieme tra imprese e dipendenti, per il bene comune è sfida e spirito per le B Corp", spiegano gli organizzatori.

B Lab Modena è la prima rete in Italia di imprese con certificazione di sostenibilità B Corp, composta da 18 imprese di 10 filiere, di grandi, medie e piccole dimensioni, con un fatturato complessivo di circa 2 miliardi, che perseguono obiettivi di bene comune, secondo standard elevati di prestazioni per il benessere dei dipendenti, l’ambiente, la comunità e i clienti.

Sono oltre 200 i progetti già realizzati dalle 18 imprese B Corp del territorio modenese, descritti in un apposito report: Web: https://italy.bcorporation.eu/b- local-modena/