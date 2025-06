Sequestrò la compagna, dovrà rimanere in carcere

Era già in carcere, il 49enne di origini dominicane nei cui confronti giovedì, su delega della Procura della Repubblica, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare. Era stato arrestato in flagranza di reato lo scorso 19 maggio, poiché gravemente indiziato di aver commesso il reato di sequestro di persona ai danni della sua ex compagna. La donna era stata trattenuta all’interno di un laboratorio artigianale sotto la minaccia di un coltello e aveva riportato lesioni con una prognosi giudicata rilevante.

Nel corso delle indagini, cui hanno contribuito le testimonianze rese dalla donna, sono stati sequestrati oggetti riconducibili all’indagato, tra cui un coltello a lama retraibile lungo 16 centimetri e fascette in plastica che formavano un cappio. La donna era riuscita a liberarsi grazie a una reazione tempestiva e all’immediato intervento dei Carabinieri.

La richiesta avanzata dalla Procura, cui i Carabinieri hanno dato corso, segue all‘aggravamento delle misure cautelari relative al tentato omicidio aggravato—considerati l’atteggiamento psicologico dell’indagato e la pericolosità dell’azione, oltre alle lesioni riportate dalla vittima – è stata accolta dal GIP, che ha disposto una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 49enne.