Sergio Caputo, sabato italiano al Vibra

Non sarà un sabato qualunque, ma ’Un sabato italiano’, quello che ci aspetta al circolo vibra di via IV Novembre, dove stasera alle 22.30 sarà di scena Sergio Caputo (nella foto). Proprio quarant’anni fa usciva il suo disco – rivelazione (’Un sabato italiano’, appunto), a cui sono seguiti altri dodici album, alcuni libri e collaborazioni eccellenti con musicisti del calibro di Dizzy Gillespie, Enrico Rava, Danilo Rea o Flavio Boltro. Sergio Caputo ha saputo sviluppare un inconfondibile stile musicale e letterario: la sua musica è un pop jazz che spesso spazia nel latino con un uso innovativo del linguaggio, per raccontare il quotidiano, l’amore, le nevrosi metropolitane.