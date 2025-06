Servizi, i cittadini dicono la loro

Conoscere le opinioni dei cittadini, le valutazioni sulla qualità dei servizi, le necessità e aspettative, e favorire la partecipazione. È l’obiettivo del programma di sondaggi periodici avviato dal Comune e per il quale è stato creato il panel ‘Tu, noi, Carpi’, il gruppo cui tutti i cittadini possono iscriversi per partecipare e dare il loro punto di vista sulla città rispondendo ai questionari che, di volta in volta, saranno inviati. Per partecipare iscriversi on line (dal link: https://utda.it/tu-noi-carpi).