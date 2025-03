"Servizio fondamentale"

"Ho 27 anni e dono da quando ne ho 19. Donare sangue è diventato un punto fermo nella mia vita. Inizialmente era anche un modo per tenere monitorata la mia salute, ma fin dall’inizio ero assolutamente cosciente che donare sangue è un’azione di bene che impiega una piccola parte del tuo tempo; lo fai ogni tre mesi eppure quel gesto può volere dire la vita per un’altra persona. Ne parlo anche con i miei amici, spero di riuscire a convincere qualcuno, anche se per ora mi ascoltano ma nessuno si è ancora deciso. Lo trovo un modo utile per monitorare il tuo stato di salute e nello stesso tempo un servizio importante per tutta la comunità"