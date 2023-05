Settanta case a chi è in difficoltà

Nei prossimi 3 anni ci saranno più di 70 nuovi alloggi a disposizione per giovani coppie, studenti, famiglie in difficoltà. Sul problema casa l’amministrazione comunale di Formigine sta mettendo a punto una pianificazione degli interventi basandosi su alcuni principi: interventi differenziati su più piani, con l’aumento immediato delle case popolari (Erp, assegnate da Acera famiglie in difficoltà), e la programmazione sul medio periodo di nuove disponibilità per residenza, "privilegiando il criterio della riqualificazione e rigenerazione dell’edilizia esistente".

Anche la programmazione di lungo periodo terrà in considerazione questa priorità, mettendola al centro della nuova programmazione del Piano Urbanistico Generale ) che vedrà il suo primo passaggio in Consiglio comunale la prossima settimana.

In particolare, gli interventi in partenza a breve sono: 17 appartamenti Erp in arrivo da Acer (dei quali due saranno a disposizione dopo la ristrutturazione mentre gli altri 15 ospitano già famiglie con fragilità), 6 appartamenti Erp in arrivo da acquisto

Ex Caser, 6 alloggi a canone concordato che verranno ristrutturati per metterli a disposizione dell’Agenzia Casa dell’Unione. Infine, due appartamenti sono stati messi a disposizione dell’Agenzia Casa da privati, grazie ai contratti di locazione con il Comune, a fronte di garanzie (pagamento regolare dell’affitto pattuito in due rate semestrali anticipate, rilascio dell’alloggio entro il termine stabilito dal contratto e nelle condizioni iniziali, pagamento delle spese condominiali in caso di inadempienza dell’inquilino).

Entro la fine della legislatura, partiranno anche interventi per 12 alloggi Ers presso il comparto ’ex Cantina’, 18 alloggi Ers presso il comparto ’ex Maletti’, 12 alloggi Ers in via Billò.

Gianpaolo Annese