Si cercano operatori fiscali per modelli 730 e Imu Il Centro per l'Impiego Reggio Emilia ricerca operatori/operatrici fiscali a tempo determinato per la campagna 2024. Requisiti: diploma, conoscenze informatiche, conoscenza della lingua italiana, automuniti, buone doti relazionali. Domande entro il 15/12/2023.