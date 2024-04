Si è spento a 93 anni Gino Magni. Grande amante di motori e meccanica

Si è spento ieri all’età di 93 anni Gino Magni. Nato a Soliera, insieme ai fratelli ha avviato attività nel settore meccanico e delle autogru prima di intraprendere la carriera di agente immobiliare abilitato, superando l’esame a 65 anni. Sempre molto attivo, era appassionato di motori e ha corso in go kart in tanti circuiti gareggiando anche con Elio De Angelis ed Eddie Cheever. Lascia la moglie Marisa e i 3 figli. Funerali sabato, con partenza alle 9.30 dal Policlinico per la chiesa di S. Maria.