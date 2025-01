Si gioca insieme con la nuova rassegna del Family Club

Giocare con le parole, con il Carnevale o con avventurosi giochi di ruolo: sempre con l’obiettivo di divertirsi in famiglia incontrando, conoscendo e socializzando con altri nuclei familiari. Al Centro per le famiglie del Comune di Modena si sono aperte le prenotazioni per partecipare alla nuova edizione del Family Club che inizierà il 7 febbraio.

La formula è stata già sperimentata con successo lo scorso anno e ha portato genitori, bambini e ragazzi nei locali di via del Gambero 77 per giocare con giochi da tavolo e non solo, con la guida delle operatrici del Centro per le famiglie e degli operatori di Ludo Labo. Quest’anno gli incontri in programma, tutti gratuiti e su iscrizione, saranno sei e si svolgeranno nei mesi da febbraio ad aprile, il venerdì pomeriggio dalle ore 17 alle 19. L’iniziativa è rivolta alle famiglie con figli tra i 6 e i 13 anni, mentre la partecipazione ai due pomeriggi con giochi di ruolo, è riservata ai genitori e ai ragazzi dai 10-13 anni.

Il Family club è uno spazio dedicato al gioco in famiglia e tra famiglie, essenziale per la crescita dei bambini, luogo di sfogo e di ricomposizione dei rapporti, occasione di attivazione e acquisizione di competenze e creatività, di scambio d’affetto e, per l’adulto, interessante occasione per osservare i comportamenti dei bambini. Al Family club sono privilegiati i giochi da tavolo e di ruolo, facilitatori di socializzazione, le esperienze di gioco e scoperta all’aria aperta.