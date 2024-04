Sicurezza, Tacconi:: "Non strumentalizziamo gli ultimi episodi"

Continuano le polemiche in tema di sicurezza a Vignola, dopo l’episodio che ha visto un nordafricano rifugiarsi nell’abitazione di un privato perché temeva un linciaggio e le contestuali dichiarazioni del consigliere di opposizione Simone Pelloni, che ha accusato la maggioranza di impiegare maggiormente i vigili per fare cassa piuttosto che per la sicurezza. Il consigliere di maggioranza Giacomo Tacconi (nella foto), a nome di tutti i gruppi della maggioranza, replica tra l’altro: "Il consigliere uno e trino (regionale, comunale, dell’Unione) Simone Pelloni è in piena campagna elettorale. È certo però che non perde l’occasione di strumentalizzare un fatto, sicuramente grave, legato al tema sicurezza, per dare responsabilità alla giunta. Alcune considerazioni: fa piacere constatare l’attenzione al territorio del consigliere regionale Pelloni che non ha esitato, 4 anni fa, a lasciare il suo territorio che da sindaco amministrava, per seguire la sua carriera politica in Regione. Sarebbe interessante sapere cosa Pelloni ha fatto da consigliere regionale per il "suo territorio". Ancora più interessante sarebbe sapere cosa i gruppi di minoranza di Vignola propongono per una maggiore sicurezza in città. Perché tranne un generico "più controllo", altro non si dice. Detto ciò, forze dell’ordine e polizia locale stanno svolgendo un lavoro straordinario di controllo del territorio. Un lavoro che porta risultati anche importanti, ma che non sono mai abbastanza, perché i problemi legati alla sicurezza sono tanti. Infine, piena solidarietà alla famiglia che si è trovata il ragazzo in cortile, ma anche grazie per averlo accolto e consegnato alle forze dell’ordine". m.ped.