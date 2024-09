Sighinolfi è da manuale. Il Monteombraro festeggia la prima vittoria

MONTEOMBRARO

1

SAN FELICE

0

MONTEOMBRARO: Ferrone, Feraco (25’st Hinek), Ferroni, Fusco, Dardi, Bigi, Monari (33’st Gozzi), Sighinolfi, Zattini (1’st Pappalardo), Carnazza, Colace (22’st Naini), A disp. Guerrieri, Ognibene, Costati, Boschi, Nicita. Alll. Fanti.

SAN FELICE: Galeazzi, Gentile, Zanfi (22’st Reggiani), Pagano (33’st Casari), Bagni, Martino, Buscè (15’st de Boni), Giovannini (30’st Masuzzo), Bernabiti, Stabellini, Ndrejaj. A disp. Malagoli, Borghi, Sottili, Acanfora, Borghi. All. Pizzo.

Arbitro: Monaco di Bologna

Reti: 11’st Sighinolfi

Note: ammoniti Fusco, Naini, Ferrone, Gentile

Un gol di Sighinolfi regala al Monteombraro la prima vittoria stagionale sul San Felice, che viene staccato dagli ultimi di Fanti. Predominio di casa nel primo tempo, al 23’ da destra Feraco crossa sul secondo palo, Monari di destro da dentro l’area spara forte ma salva Galeazza. Prima del riposo su corner girata di interno di Bernabiti addomesticata dal riflesso di Ferrone. Nella ripresa al 53’ Sighinolfi sfonda a destra, palla dietro per Pappalardo che calcia alto. E’ il preludio al gol che arriva poco dopo con l’azione più bella della gara: Feraco cambia campo per Carnazza, controllo d’esterno e palla che premia la sovrapposizione di Monari, cross rasoterra per Sighinolfi che anticipa tutti. Al 73’ imbucata per Pappalardo che davanti al portiere calcia ma Galeazzi salva. Nel finale assedio sanfeliciano ma senza grandi occasioni.