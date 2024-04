"Sintonizziamoci" sulle frequenze del mondo

Viaggeranno "sulle frequenze dell’attualità" i quattro appuntamenti di "Sintonizziamoci!", sempre nell’ambito della rassegna d’estate al parco di Casa Pavarotti. "Si affronteranno argomenti importanti che ci riguardano da vicino, a partire dal tema della guerra, di tutte le guerre – sottolinea Nicoletta Mantovani –. Luciano era messaggero di pace, avrebbe voluto che nel mondo ci fosse sempre pace, anche se purtroppo la storia e la cronaca ci mostrano il contrario". Ad aprire il ciclo (18 giugno alle 21) sarà Stefano Massini, scrittore, drammaturgo e divulgatore pop, con "Vissi d’arte", una riflessione sull’importanza dell’arte e della cultura, e su come si riflettano sui giovani e in generale sul benessere delle comunità. Poi martedì 25 giugno Stefano Mancuso con l’invito a "Ripensare la società di sana pianta", rispettando l’ambiente, gli alberi, le piante che costruiscono comunità solidali e sono il motore della vita. Tutta dedicata alle donne, alle loro conquiste e al cammino verso la piena emancipazione la serata "Muse e madri" di mercoledì 26 giugno, con Serena Dandini, le letture di Orsetta de Rossi, e la conduzione di Annalisa Corrado. A chiudere la carrellata di ospiti, mercoledì 3 luglio, Gad Lerner e padre Enzo Bianchi in "Terrasanta e feticismo della terra": dalla ferocia della guerra di Gaza arrivano a noi alcuni avvertimenti sul futuro e lo stimolo a ritrovare una fede (laica o religiosa) più autentica. (s. m.)