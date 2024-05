"Ex Civ&Civ, rimuovere subito l’amianto"

"A tre mesi dalla scoperta i rottami misti ad amianto del capannone ex CIV&CIV si trovano ancora a 40 metri dalle case, cresce la preoccupazione dei residenti: occorre procedere al più presto ai lavori di rimozione e informare i residenti". A farlo presente è il candidato di Modena volta pagina, Unione popolare e Possibile claudio Tonelli: "I residenti della Sacca aspettano ancora che i rottami misti ad amianto del cantiere Conad siano rimossi. Sono stati cosparsi di un liquido sigillante rosso che riduce di molto il pericolo ma è evidente che quei rottami vadano al più presto allontanati da un’area a 30-40 metri dalle abitazioni". la proposta è che che Conad, il Comune che ha autorizzato i lavori e l’Usl che deve vigilare coinvolgano i residenti in un gruppo di lavoro per informarli sistematicamente delle procedure. I cittadini del Villaggio Europa aspettano da oltre tre mesi".

La demolizione del capannone contenente amianto, è iniziata il 23 gennaio scorso e poi sospesa circa una settimana dopo a seguito della scoperta dell’amianto. Tanto che nei giorni 5-6 di febbraio si è proceduto anche ad analizzare l’aria circostante per verificare l’eventuale presenza di fibre. Analisi i cui risultati non sono stati resi pubblici. Perché?".