"Dieci anni difficili, serve discontinuità"

"Modena è la principale città dell’Emilia Romagna che va al voto, dove l’Alleanza tra Verdi e Sinistra e Reti Civiche presenta una lista aperta, trasversale, con tante persone nuove alla politica ma impegnate nella società civile". Il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli ha incontrato cittadini e candidati AVS. "Modena – ha detto Bonelli – con queste elezioni chiude un ciclo di 10 anni difficili, come tante altre città vive la necessità di innovare le politiche, mettendo in campo la discontinuità necessaria per affrontare problemi sempre più gravi, coniugando giustizia sociale, giustizia ambientale e pace". Per questo "sosteniamo Massimo Mezzetti, un candidato con una storia personale e politica credibile, senza tessere di partito, garantendo ai cittadini che il voto ad AVS sarà un voto per un nuovo modo di amministrare, capace di ascoltare e innovare senza lasciare indietro nessuno". Anche sul fronte internazionale, "vogliamo costruire un’Europa che lavori per la giustizia climatica e sociale e che metta al primo posto la diplomazia e la negoziazione per fermare la guerra e affermare la pace. La nostra proposta sarà una diga a quella delle destre nazionaliste, che minacciano diritti sociali, civili e ambientali con un modello regressivo e divisivo".