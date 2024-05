Azione con socialisti e repubblicani: "Un operaio in lista, è il primo". Dentro anche l’ex assessora Lucà

"La prima lista con un operaio, il 38enne Cristian Scida, delegato sindacale alla Cnh" rivendicano con orgoglio da Azione che ieri mattina ha presentato la squadra alla presenza del candidato sindaco Massimo Mezzetti. Dentro oltre a Claudio Gorrieri, l’ex assessora della giunta Muzzarelli Anna Maria Lucà, Elena Pellacani – la figlia dell’ex candidato sindaco del centrodestra Giuseppe Pellacani e nipote dell’ex rettore – il repubblicano Paolo Ballestrazzi, Alessandro Levi, figlio di Ricardo Franco, braccio destro di Romano Prodi, e pronipote di Arrigo Levi. E ancora, due studenti di 18 anni e rappresentanti del mondo del lavoro: dal dirigente d’azienda al tassista: "Il 40 per cento ha meno di 40 anni", è uno degli slogan. "Per la prima volta – ha rimarcato il coordinatore Paolo Zanca – Azione presenta a Modena una propria lista in una coalizione che potrebbe diventare un modello anche per le prossime elezioni Regionali: chi ha pretese di escludere qualcuno, i 5 stelle a Cagliari per esempio che non entrano nelle alleanze con Azione, guardi cosa è successo al centrosinistra in Basilicata…".

A tenere a battesimo la lista – che include anche il Partito repubblicano e i Socialisti liberali – come si diceva c’era Mezzetti: "Il nostro impegno in questa campagna deve essere dire ai cittadini le cose che si possono fare e quelle che non si possono fare: non promettiamo la luna, è fondamentale rilanciare il primato della politica". Stoccata poi alla professoressa Maria Grazia Modena: "Mentre nel centrodestra si concentrano correttamente come noi sulle proposte, c’è chi ha impostato la campagna elettorale attraverso la polemica verso di noi. Noi non perdiamo tempo a scontrarci con i nostri avversari, preferiamo comunicare le nostre idee per la città". Il parlamentare Matteo Richetti ha salutato Umberto Costantini, che qualche giorno fa ha annunciato la sua candidatura alle elezioni Europee proprio con Azione: "Diamo agli elettori l’opportunità di eleggere un protagonista di una bella esperienza amministrativa come quella di questi anni a Spilamberto, è l’occasione di mandare in Europa un sindaco espressione di un nostro territorio". Quindi appello di Ballestrazzi affinché "Modena ritrovi l’anima che storicamente l’ha sempre contraddistinta: i programmi sono importanti, ma la forza di Modena è stato il metodo politico che ha sempre consentito pur nell’asprezza del confronto di trovare un obiettivo comune per la crescita della città".

A guidare la lista sarà Claudio Gorrieri, a seguire, in ordine alfabetico, Elio Attarantato, 74 anni, Paolo Ballestrazzi (75), Daniela Ballochi (39), Giampaolo Briscagli (60), Rosalba Caffo Dallari (78), Azzurra Cannizzaro (30), Stefania Cargioli (63), Matteo Ciaccia (47), Patrizia De Cosimo (58), Antonio Dell’Erario (47), Michele Garagnani (26), Leonardo Gazzotti (18), Claudio Gorrieri (70), Siham Karbouchi (29), Alessandro Levi (52), Anna Maria Lucà Morandi (55), Saverio Magni (54), Michela Mattei (43), Filippo Messori (41), Cecilia Odone (53), Elena Pellacani (21), Simone Pierro (18), Alessandra Profilo (55), Irma Romero (51), Mario Rossi (46), Daniela Sarracino (39), Cristian Scida (38), Massimo Tagliavini (54), Edoardo Valenti (20), Michel France Wandji Ndjitché (31).