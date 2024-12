Smontato un Suv e villa razziata, ladri scatenati

Cannibalizzato un potente suv, rubata una costosa bici da corsa, svaligiata una villa e, per finire l’anno in bruttezza, abbandonato anche un mucchio di pattume in strada Molino Tacoli. L’incubo di chi possiede una potente e costosa vettura è quello di trovarla cannibalizzata. Paura che si è concretizzata lunedì mattina quando, in via Di Vittorio, la titolare cinese del supermarket Casalandia E. H. Y. ha rinvenuto, il suo potente Suv Bmw X3 parcheggiato davanti a casa, privo di tutta la fanaleria anteriore e dei collegamenti, elettronici, al muso della vettura.

Il giorno prima in paese i ladri, ha denunciato R.G. sui social " hanno rubato una pregiata la bici da corsa a cronometro, modello Bmc di colore grigio, contattatemi se la vedete in giro o in vendita sui social ". Bici del valore stimato in oltre 4mila euro. In precedenza i ladri nel pomeriggio, dopo aver ingannato i proprietari facendo scattare l’impianto d’allarme, hanno svaligiato la casa di un noto professionista in via De Gasperi. Al rientro a casa ogni stanza e mobilio era stato messo soqquadro.

Inoltre, nella nottata tra domenica e lunedì, ignoti hanno abbandonato un massiccio numero di sacchi pieni di spazzatura e rifiuti vari, visionati e fotografati dai vigili dell’Unione ieri mattina, in strada Molino Tacoli. Le telecamere del paese potrebbero dare volto e nome dei responsabili.

Flavio Viani