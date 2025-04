Soccorsi, Questura in prima linea. Liti violente, sono tre al giorno. E 8mila interventi d’emergenza

Sono state 115891 lo scorso anno le chiamate giunte al numero di emergenza 112, che si sono tradotte in 8065 interventi. Un numero importante che ‘certifica’ il costante impegno della polizia di Stato a fronte di nuove e crescenti esigenze di sicurezza che necessitano della capacità di rimodulare continuamente le attività di polizia. Una società, quella di oggi, sempre più incattivita e litigiosa – ha fatto presente il questore –, che affronta le divergenze con la violenza: nel 2024 sono stati 1182 gli interventi svolti dalle Volanti e dai Commissariati per liti, in una media di oltre tre al giorno. Violenza che si è originata per lo più in contesti familiari, affettivi o di vicinato. Ciò che è emersa in tal contesto è la crescente difficoltà di gestione dei rapporti interpersonali. I numeri testimoniano come le risposte della Polizia di Stato non siano mai mancate: grande il lavoro svolto dalla Squadra Mobile, della Squadra Volante e dei Commissariati di Carpi, Sassuolo e Mirandola e delle specialità della Polizia di Stato con 373 arresti e 2031 denunce nel 2024.

Per quanto riguarda il solo primo trimestre 2025 sono stati eseguiti 90 arresti e 456 denunce. Le misure di prevenzione sono state numerose: 132 gli avvisi orali, 27 da inizio anno e 114 gli ammonimenti contro la violenza di genere. L’ordine pubblico è uno degli impegni di maggiore rilievo con 640 servizi gestiti tra la città e la provincia senza intemperanze anche grazie al contributo di mediazione della Digos. Il questore poi ha messo in luce anche le attività di servizio a favore dei cittadini, sottolineando ancora una volta l’impegno dell’ufficio Passaporti, che nel 2024 ha rilasciato 40160 documenti e diecimila nei primi tre mesi.

Significativo anche il contributo dell’Ufficio Immigrazione, non solo nell’attività connessa al rilascio dei permessi di soggiorno, ma anche nel contrasto all’immigrazione irregolare con 92 provvedimenti di espulsione emessi da inizio anno ad oggi. Da tenere presente come siano 89659 i cittadini immigrati residenti in provincia, a cui si sommano quelli che hanno ottenuto la cittadinanza ma anche quelli clandestini e quindi con una maggior inclinazione a delinquere. Notevole impegno è stato infine profuso dalle specialità della Polizia Stradale, della Polizia Cibernetica e della Polizia Ferroviaria che hanno concorso nei servizi sul territorio a garanzia della sicurezza dei cittadini.

v.r.