Soliera, una terna di nomi eccellenti per la Fondazione Cr

Il Comune di Soliera ha presentato una terna di personalità rappresentative del territorio come candidati a far parte del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi: si tratta di Loretta Goldoni, Licia Mantovani e Roberto Panini.

Loretta Goldoni, 69 anni, è da sempre in prima fila nell’organizzazione di manifestazioni essendo anche coordinatrice della locale Compagnia Balsamica. Licia Mantovani, 68 anni, medico di medicina generale in pensione è stata anche assessore comunale a Sanità e Servizi Sociali. Consistente è stata anche l’esperienza di Roberto Panini, 49 anni, all’interno dell’amministrazione pubblica, nelle vesti di assessore comunale al Bilancio per più mandati con i sindaci Baruffi e Schena. Panini ricopre adesso un ruolo di responsabile all’interno della Bper Banca. "Tre profili di qualità" spiega il sindaco Roberto Solomita.