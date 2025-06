Sono 500 e monitorano le aree sensibili

L’estensione della videosorveglianza con ulteriori sette telecamere, la maggior parte a quattro ottiche, richiederà innanzitutto il potenziamento dell’infrastruttura di rete a partire dall’incrocio tra via Staffette Partigiane e via Cassiani. Ciò consentirà di monitorare la viabilità in entrata e in uscita lungo viale La Marmora con due telecamere di rilevazione targhe. Per realizzare l’intervento l’infrastruttura in fibra ottica Man del Comune sarà estesa per altri 700 metri circa e sarà necessario potenziarla per almeno un altro chilometro per potenziare la videosorveglianza nell’area di via Staffette partigiane, via Cassiani e strada Canaletto sud. Nella zona il progetto prevede, in particolare, l’installazione di un apparecchio a quattro ottiche all’intersezione tra Canaletto sud e Staffette partigiane e di un altro tra via Cassiani e strada Paltrinieri. Infine, ulteriori tre telecamere con visuale a 360 gradi saranno collocate per monitorare l’area di via Cassiani e via don Monari e tra questa e via Oberdan e sulla strada Canaletto sud.

Al sistema di videosorveglianza cittadino, realizzato dall’amministrazione comunale e secondo quanto previsto nel Patto Modena sicura, conta oggi oltre 500 telecamere distribuite nelle aree sensibili del territorio cittadino e collegate alla Sala operativa della Polizia locale e delle Forze dell’ordine.