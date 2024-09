"Sono tornato a usare l’auto"

"Io arrivo da Reggio Emilia per studiare qui – riavvolge il nastro Emanuel Coccorullo – ma a causa della criticità che ho riscontrato sono stato costretto a utilizzare l’auto per arrivare ogni mattina in Univesità.

Mi spiego meglio: una volta sceso dal treno, in stazione non c’era mai la coincidenza con la mia linea, e il giro che dovevo fare per arrivare in sede era estremamente lungo. Motivo per cui sono riuscito a resistere soltanto sei mesi: dopo un’odissea infinita – continua il giovane studente – ho preferito quindi usare l’auto per spostarmi. Spesso arrivavo in ritardo e non potevo più accettare questa situazione. Ma non solo: un altro aspetto che consiglierei di monitorare è quello legato alle corse serali: se ben gestite potrebbero aiutare molti studenti a muoversi in città anche più tardi".