Sorbara, piazza dei Tigli sarà più sicura

Cambia la viabilità in piazzetta dei Tigli. Una novità importante e attesa da tempo dalle famiglie di Sorbara: a partire da sabato la circolazione dell’area antistante la scuola primaria Ciro Menotti sarà rimodulata, con la creazione di una corsia riservata al trasporto scolastico, al trasporto disabili e ai mezzi di soccorso. Una scelta presa dall’Amministrazione comunale di Bomporto per garantire maggiore sicurezza a studentesse, studenti e a tutto il personale scolastico nel momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola, oltre a migliorare la viabilità in un’area strategica della frazione. La nuova segnaletica verticale, i dissuasori e gli altri elementi di arredo urbano sono stati già posizionati e la nuova viabilità sarà presentata alla comunità sabato 4 alle 10.30 alla presenza della sindaca Tania Meschiari e del comandante della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara, Luca Di Niquili.