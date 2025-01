Sorzi limita il passivo, Puletto è impalpabile Cortesi uno dei pochi a provarci fino alla fine

SORZI 6,5. Subisce 3 gol senza grandi colpe e ne evita almeno altrettanti in un duello personale con Franzoni e Casarotto, che lo chiama a due voli plastici prima di freddarlo nel recupero.

ROSSINI 5,5. In difficoltà nel frenare la spinta di Di Mario che da quella parte crea sempre superiorità. (37’st Verza 5. Regala sui piedi a Casarotto la palla del 3-0 con un rinvio corto).

ZAGNONI 5. Il suo rilancio sballato sulle gambe di Guiu dà campo allo spagnolo che davanti a Sorzi non perdona per il 2-0. Diffidato, Serpini lo toglie nel finale. (37’st Calanca sv).

PANELLI 5,5. Fatica a tenere Castelli, che lo porta spesso fuori dalla linea. Nel finale da una sua incursione fermata da Siaulys nasce la miglior occasione.

CECOTTI 5,5. Bariti da quella parte va che è un piacere, ottima chiusura poco prima dell’1-0, nella ripresa con Casarotto va in apnea.

FIGOLI 5,5. Franzoni è un brutto cliente e non riesce a contenerlo, da una sua palla persa Lipani si divora il comodo 3-0. Anche lui esce perché diffidato (37’st Amayah sv).

CASARINI 5,5. Dopo due gare positive, subisce lo strapotere fisico in mezzo al campo della capolista e il Carpi non riesce mai a passare dai suoi piedi per iniziare l’azione.

PULETTO 5. Gara anonima, nessun spunto e un tempo intero passato a cercare la mattonella giusta. Anche lui era diffidato, giusto toglierlo. (11’st Saporetti 5,5. Entra col Carpi in apnea e non riesce a incidere).

CAMPAGNA 5. Da trequartista ha compiti prettamente difensivi su Di Noia, che lo costringe ad arretrare il baricentro. Non riesce mai a ribaltare l’azione supportando le due punte.

CORTESI 6. Il più positivo fra i biancorossi, anche nel nuovo ruolo da seconda punta, dove però fatica a dialogare con Gerbi. Cerca un paio di assoli e nel finale di testa potrebbe riaprire la gara, ma Marconi di testa salva sulla linea quel gol al "Cabassi" che attende da Carpi-Corticella di quasi un anno fa.

GERBI 5. Se la palla non arriva mai dalle sue parti diventa dura rendersi pericolosi. Dopo aver rischiato il giallo (era anche lui diffidato) per un colpo a Parodi, ha la colpa di perdersi Corbari sul fallo laterale da cui nasce l’1-0 ligure che cambia il volto della gara. Poi esce per il rischio diffida. (22’st Stanzani 5,5. Come Saporetti non riesce a incidere col Carpi sotto pressione).

Davide Setti