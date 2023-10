Sottopasso Ex Benfra, tornano scritte e bivacchi

Hanno già ricominciato a sporcare e a utilizzare come non si dovrebbe il sottopasso Ex Benfra, che un tempo era un vero immondezzaio, poi è stato ripulito quando hanno tolto le recinzioni del vecchio cantiere e ora sta tornando sulla cattiva strada. Perché ogni volta che si inaugura qualcosa di nuovo o rinnovato bastano poche settimane e subito qualche malintenzionato se ne impossessa e lo usa per farci i suoi comodi? Come si fa a non finire in questo cortocircuito che è sempre lo stesso, da anni? Sempre lì mi chiedo: ma quando metteranno fine al cantiere al centro della piazza dietro il Centro ferriere? Quei palazzoni per me non sono affatto brutti, ma dietro c’è un grosso cratere e non si capisce nemmeno cosa intendono fare! Mi sbaglio o a pochi metri c’è il Museo Enzo Ferrari? Mi sbaglio o ci piacerebbe diventare una città turistica? E allora forza!

Giulia C.